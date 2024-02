O trânsito foi interrompido na MCG-122, rodovia movimentada entre Janaúba e Montes Claros, no Norte de Minas, na tarde desta terça-feira (20/2), em função das fortes chuvas registradas na região. Devido a uma enchente no Rio Caititu, que invadiu a pista, a passagem de veículo foi interrompida no Km 248 da estrada, na comunidade de Camarinhas, no município de Francisco Sá.



De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a passagem de veículos na ponte da MCG-122 sobre o Rio Caititu, em Camarinhas, foi interrompida por volta das 13h, sem previsão de tempo para a liberação. Foram formadas longas filas de carros nos dois sentidos da rodovia.

A MGC-122 é muito movimentada, pois serve para o escoamento da produção de banana e outras frutas e verduras produzidas nos projetos de irrigação do Gorutuba (municípios de Nova Porteirinha e Janaúba) e do Jaíba (município homônimo).



A rodovia parte do entroncamento com a BR-251 (entre Montes Claros e Francisco Sá) e vai até a divisa com a Bahia, passando pelas cidades de Capitão Enéas, Janaúba, Nova Porteirinha, Porteirinha, Mato Verde, Monte Azul e Espinosa.



A PMRv informou que está orientando os motoristas no ponto interditado da MGC-122 em Camarinhas, com recomendação para “não arriscar a própria segurança e a de terceiros e aguardar da liberação da pista pela PM”.



Na tarde desta terça-feira, a presidente da Associação Comunitária de Camarinhas, Maria Nilce da Silva, que também é dona de um restaurante às margens da MGC-122, em entrevista ao Estado de Minas, disse que foram formadas longas filas de caminhões e carros de passeio dois sentidos da rodovia. “Aqui está tudo parado. Estamos aguardando a água baixar para passar pela ponte”, afirmou.



Ela afirmou também que, em mais de 40 anos de pavimentação da MCG, é a primeira vez que a água do Rio Caititu passa por cima da ponte em Camarinhas e interrompe a passagem de veículos no local. “É a primeira que estou vendo uma coisa dessa”, declarou.