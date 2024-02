Uma árvore de grande porte caiu sobre a rede elétrica da Rua Coronel Emílio Martins, no Bairro Santa Amélia, Região da Pampulha, em Belo Horizonte, e assustou os moradores. O acidente aconteceu durante as chuvas que atingiram a capital na noite dessa terça-feira (20).

Até a manhã de hoje (21), o fornecimento de energia elétrica na região não havia sido restabelecido. Os galhos derrubaram postes e fios, que ficaram espalhados pela rua.

O forte barulho da queda da árvore assustou os moradores. Sebastião Paranhos, de 63 anos, disse que estava em casa na hora do acidente e que correu para avisar os vizinhos. “A gente estava em casa e assustamos com o barulho. Deu um estalo e depois quebrou. Estava chovendo muito. A gente saiu às pressas porque sabia que podia cair na casa do vizinho. Foi um susto geral”, contou.

Militares do Corpo de Bombeiros estiveram no local ainda na noite de ontem mas, como a árvore estava em contato com a fiação elétrica, alegaram que não poderiam realizar o corte.

Poda solicitada

A remoção da árvore já era um pedido antigo dos moradores da rua. Segundo Sandra Aguiar, de 51 anos, várias reclamações foram feitas para a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e nenhuma foi atendida.

“A gente sempre fala com a prefeitura por causa do risco. A árvore já estava torta, deu ontem ela caiu. Pedimos para podar, essa árvore tem mais de 60 anos, ela tava oca e a outra parte também vai cair. Pedimos direto para a Prefeitura e eles nem olham. É uma reclamação antiga, nunca ninguém fez nada. Graças a Deus não teve vítimas”, contou a mulher que mora na rua há quase 30 anos.

A reportagem entrou em contato com a PBH e aguarda retorno.

Em nota, a Cemig informou que enviou uma equipe para isolar o local e realizar o trabalho para restabelecer o fornecimento de energia. O serviço deve ser normalizado durante esta quarta-feira. “É importante destacar que a prioridade, nessas situações, é evitar acidentes com a população devido ao risco de choque elétrico dos cabos partidos”, informou em nota.