A quarta-feira (21) amanheceu chuvosa em Belo Horizonte e a previsão indica que a condição meteorológica deve continuar durante todo o dia.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a previsão para hoje é de céu nublado com chuvas, por vezes fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais. A temperatura mínima pela manhã foi de 18°C e a máxima estimada à tarde é de 26°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 70%.

A chuva dessa semana fez com que mais uma regional superasse o acumulado de chuvas para fevereiro. Agora, além da Região Centro-Sul da capital, a Pampulha também já registrou mais chuva que o esperado para o mês. Confira:

Acumulado de chuvas (mm) fevereiro

Barreiro: 158,9,0 (89,4%)

Centro Sul: 222,3 (125,1%)

Leste: 156,0 (87,8%)

Nordeste: 156,8 (88,2%)

Noroeste: 154,8 (87,1%)

Norte: 108,4 (61,0%)

Oeste: 163,2 (91,8%)

Pampulha: 179,6 (101,1%)

Venda Nova: 135,6 (76,3%)



Média Climatológica fevereiro 177,7 mm