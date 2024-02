A previsão para esta terça-feira (20) é de céu parcialmente nublado a nublado com chuva, raios e rajadas de vento ocasionais em Belo Horizonte.

Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima pela manhã foi de 17°C e a máxima para à tarde é de 29°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 60%.

Em Minas Gerais, a terça-feira (20) segue com tempo instável, favorável para chuva. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a persistência do fluxo de umidade entre as regiões Centro-Oeste e Sudeste mantém as condições favoráveis para o tempo instável, com muitas nuvens e pancadas de chuva, por vezes fortes, em todo o estado, com trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Norte e Jequitinhonha.

As temperaturas máximas seguem fortemente controladas pela nebulosidade, mas a sensação de abafamento persiste. A tendência para a semana é de permanência das instabilidades até, pelo menos, a próxima sexta-feira (23/2).