A manhã de segunda-feira (19) é de céu nublado e o dia deve ter com chuvas, raios e rajadas de vento ocasionais em Belo Horizonte.

Segundo a previsão da Defesa Civil, os termômetros devem oscilar entre 17°C e 28°C na capital mineira, com umidade relativa do ar mínima em torno de 60% no período da tarde.

Já se passou metade do mês e até o momento nenhuma regional da capital superou a média do acumulado de chuvas. Confira:

Acumulado de chuvas (mm) em fevereiro



- Barreiro: 126,2 mm (71%)

- Centro Sul: 172,7 mm (97,2%)

- Leste: 115,8 mm (65,2%)

- Nordeste: 132,6 mm (74,6%)

- Noroeste: 129,2 mm (72,7%)

- Norte: 90 mm (50,6%)

- Oeste: 139,8 mm (78,7%)

- Pampulha: 138,2 mm (77,8%)

- Venda Nova: 119,6 mm (67,3%)



Média Climatológica fevereiro 177,7 mm

Emissão de alertas



Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.



A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.



Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço:defesacivilbh.