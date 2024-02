O primeiro hospital temporário para atendimento de pacientes com sintomas de dengue, zika e chikungunya, em Belo Horizonte, deve ser no Centro de Especialidades Médicas do Ipsemg, no Centro da capital mineira. É o que afirma a Prefeitura de BH, que avalia a recomendação do Estado.

Além disso, o órgão municipal confirmou que outros locais estão sendo visitados e avaliados por representantes da cidade e do Estado.

Depois de decretar situação de emergência pela dengue no sábado (17/2), o secretário municipal de Saúde, Danilo Borges, em coletiva de imprensa na manhã de segunda-feira (19/2), afirmou que Belo Horizonte iria abrir três hospitais temporários nas regionais Barreiro, Centro-Sul e Venda Nova para atendimento de pacientes com sintomas da doença.

O balanço dos números da dengue e outras arboviroses em Belo Horizonte foi divulgado nessa terça-feira (20/2) pela Secretaria Municipal de Saúde. Os números apontam que os casos de dengue na capital subiram 28,72% em apenas quatro dias, saltando de 3.718 para 4.786 casos em 2024, com cinco mortes.

Neste ano foram confirmados ainda 311 casos de chikungunya em residentes de Belo Horizonte, sem mortes. Há 396 casos notificados pendentes de resultados. No dia 16, os casos de chikungunya eram de 259. Como a dengue também houve aumento, mas de 20%.

Em relação a zika, não há registro de casos na capital.