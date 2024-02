O Centro de Atendimento às Arboviroses (CAA) Venda Nova vai funcionar 24 horas a partir desta terça-feira (20/2). A decisão de ampliar o atendimento é devido à alta demanda por atendimento na regional.

Antes, o local funcionava de 7h às 22h. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, quase três mil pacientes foram atendidos no CAA e na unidade de hidratação, desde o início de fevereiro. A estratégia de aumentar o horário também tem objetivo manter, por um período maior de tempo, mais um local atuando como retaguarda da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Venda Nova.

Em BH, já são 4.708 casos confirmados de dengue, segundo o Painel de Monitoramento de Arboviroses da Secretaria de Estado de Saúde. A prefeitura já recebeu três mil denúncias para vistorias em imóveis com possíveis focos do mosquito transmissor da doença, desde 1° de janeiro deste ano.

Em caso de sintomas, a população também pode procurar outros dois CAAs, nas regionais Centro-Sul e Barreiro. Essas unidades estão funcionando todos os dias, das 7h às 22h, e os locais também contam com apoio de oficiais do Exército Brasileiro para agilizar a assistência aos usuários.





Também segue em funcionamento, durante 24h, a Unidade de Reposição Volêmica (URV) Centro-Sul, que recebe exclusivamente os usuários encaminhados. Há ainda uma outra URV no Hospital Júlia Kubitschek, no Barreiro, que foi aberta em parceria com a Fhemig e, recentemente, passou a atender os usuários durante 24h.