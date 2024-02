Um homem, de 33 anos, foi preso por extorquir um vereador de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. O parlamentar denunciava o crime à Polícia Civil (PCMG), quando recebeu novas ameaças de divulgação de vídeo íntimo. O suspeito foi preso em flagrante na última sexta-feira (16/2), porém o caso foi divulgado nesta segunda (19/2).

Segundo a PCMG, o vereador foi até uma delegacia para denunciar a extorsão. Ele afirmou que estava sofrendo ameaça de divulgação de um vídeo íntimo a aceitou pagar R$ 6 mil para que o conteúdo não fosse publicado. Mas a quantia não foi suficiente, e o suspeito continuou a ameaçá-lo.

Enquanto registrava a ocorrência, o parlamentar recebeu mais mensagens ameaçadoras, e os policiais civis foram até a casa do suspeito para prendê-lo. No local, foram encontrados o celular, com o vídeo utilizado na ameaça. Ainda conforme a Polícia Civil, o conteúdo foi registrado sem o consentimento da vítima.

O homem foi preso em flagrante por extorsão, e a prisão, convertida em preventiva.