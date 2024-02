Os corredores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais viraram palco de discussão acalorada durante a realização de audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia na tarde desta segunda-feira (19/2). Enquanto deputados, cientistas e autoridades discutiam propostas para incentivar a vacinação de jovens no ambiente escolar, grupos favoráveis à imunização e outros que se dizem 'contra a obrigatoriedade' da proteção contra doenças trocaram insultos nas galerias e no corredor externo do plenarinho.

Veja o vídeo:

Aos gritos de "Zema", manifestantes fizeram barulho do lado de fora do plenarinho II, onde acontece a audiência. Em determinado momento, o grupo foi questionado e provocou bate-boca no corredor.

Uma das confusões teve inicio quando o vereador de Belo Horizonte Bruno Pedralva (PT) chegou para assistir a reunião. O petista atua como médico na rede pública da capital e tem como uma das suas bandeiras a vacinação.

A discussão sobre vacinação, recorrente durante a pandemia de COVID-19, voltou às manchetes em Minas após vídeo gravado por Romeu Zema (Novo) ao lado do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) e do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). No registro, publicado no início de fevereiro, o governador comemora a não obrigação da imunização para matriculas em escolas da rede estadual de ensino.

Fazem parte da audiência os parlamentares de oposição a Zema Bella Gonçalves (PSOL), Beatriz Cerqueira (PT), Macaé Evaristo (PT), Professor Cleiton (PV) e Lohanna França (PV). Do outro lado estão presentes Cristiano Caporezzo (PL) e Bruno Engler (PL).

Foram convidados para representar o Executivo estadual os secretários de Saúde, Fábio Baccheretti, e de Educação, Igor Alvarenga. Nenhum deles compareceu e ambos enviaram membros das respectivas pastas em seus lugares.