O governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) afirmou que o ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, no próximo domingo (25/2), na Avenida Paulista, em São Paulo, é uma manifestação em prol da democracia e é “sempre bem-vindo”. A fala do chefe do Executivo mineiro é a primeira sobre o assunto, mas Zema não confirmou presença.

“Bom, todo ato pró-democracia, pró-liberdade é sempre bem-vindo. Minha agenda está sendo construída, não tem nenhuma definição”, disse o governador durante evento de lançamento da campanha “Minas Santa”, no Santuário da Serra da Piedade, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Bolsonaro convocou o ato ainda durante o carnaval, após ser alvo da operação Tempus Veritatis da Polícia Federal, que investiga uma organização criminosa que teria atuado por um golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. O ex-presidente teve o passaporte apreendido e foi proibido de deixar o Brasil, além de ver outros aliados serem presos.

Segundo o ex-presidente, será um “ato pacífico” em defesa do “nosso Estado Democrático de Direito”. Bolsonaro ainda pediu para que seus apoiadores não levem faixas contra outros políticos ou instituições. O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, ordenou que os diretórios não utilizem recursos partidários para bancar despesas ligadas ao evento.

Outros aliados mineiros do ex-presidente devem marcar presença, como os deputados estaduais Bruno Engler (PL) e Cristiano Caporezzo (PL), e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Já outros políticos de nome também vão dividir o palanque com Bolsonaro. Em destaque estão os governadores de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), e o de Goiás, Ronaldo Caiado (União).