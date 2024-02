O prefeito de Santa Margarida, na Zona da Mata mineira, Ilbnelle Santana, resolveu se fantasiar de forma inusitada nesse carnaval. Ele se vestiu de catador de latinhas e foi para a folia no último dia de festa no distrito de Ribeirão de São Domingos. Ele conta que, nas três horas em que passou camuflado na multidão, se sentiu invisível, foi tratado com desdém pelos foliões e se sentiu especialmente triste quando lhe foi negado uma marmita com comida.

Ilbnelle, tradicionalmente, se fantasia durante os carnavais como forma de brincar e se aproximar da população da cidade. Neste ano, antes da festa, ele fez uma enquete nas redes sociais perguntando do que ele deveria se vestir: super-herói, mulher ou algo que ninguém esperasse. A última opção foi a menos votada, e foi justamente a que ele escolheu: “eu vou do improvável, do que eles não estão querendo”, disse.

O prefeito caracterizou a experiência como “muito enriquecedora”. “Foram poucas as pessoas que me entregaram a latinha na mão, muitos jogavam a latinha no chão”, ele conta. Um momento que marcou foi quando um folião atirou uma lata do outro lado da rua, para que Ilbnelle fosse buscar. “Teve um que estava com um companheiro e falou assim: ‘aquele mendigo ali está só olhando a minha latinha, vamos ver se ele pega’, e jogou ela do outro lado da rua para eu pegar”, relata.

Outra experiência que teve grande impacto para o prefeito de Santa Margarida foi quando ele pediu algo de comer. Mesmo diante de um estoque de marmitas, as pessoas a quem ele fez o pedido disseram que não havia mais comida para dar. “Teve um local, uma repartição pública, em que me foi negado comida, sendo que eles tinham acabado de receber as marmitas. Eu falei que eu queria comer, jantar, mas me falaram que não tinha janta, e eu olhando as marmitas de frente”, lamenta.

Além disso, ele narra que “tinha criança que olhava para mim e corria, teve gente que escondeu o celular no bolso com medo de eu roubar o celular, teve gente que eu sentei do lado e se levantou”. Ele diz que as sensações experimentadas mudaram a sua perspectiva como prefeito, médico e como pessoa: “Sempre que eu for abordado eu vou lembrar dessa experiência”.

Quanto à política, Ilbnelle diz que vai mudar a forma de receber as pessoas na prefeitura e que está estudando, junto ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) o que pode ser feito para integrar os catadores de latinha da cidade.

Nas redes sociais, alguns internautas comentaram que a atitude do prefeito tinha a intenção de servir de campanha para as eleições municipais deste ano e para a campanha da fraternidade da igreja católica do município. No Instagram, uma pessoa comentou: “Em ano de eleição fazem de tudo”, e outro disparou “Tá! Mas e o que ele vai fazer para melhorar as condições de trabalho e vida dessas pessoas socialmente vulneráveis? Se ficar só nisso aí, é só mais uma ação populista e eleitoreira”. Quanto a isso, Ilbnelle rebate que ainda estuda a possibilidade de se candidatar à prefeitura novamente, e que a as situações “são apenas coincidências”.

Também houve quem aprovasse a atitude: “Meu Deus, quanta gente amarga nesses comentários.. muitos aqui nem por campanha ou por dinheiro faria o que ele fez... É mais fácil criticar do que aceitar.. a sociedade certinha como sempre.. prontos para julgar as atitudes do próximo... Não interessa os motivos ou intenções dele”. Outro disse que “esse vai cansar de ser prefeito em Santa Margarida, o mandato dele tinha que ser de 20 anos”.