Um fugitivo do Presídio de Ribeirão das Neves, na Grande BH, foi preso em Patrocínio, no Alto Paranaíba, na madrugada desta segunda-feira (19/2). Ele teria sido o pivô de uma briga entre duas mulheres, sendo que uma delas foi esfaqueada.

Segundo informações do registro policial, inicialmente, no final da noite desse domingo (18/2), equipes do Samu e da Polícia Militar foram acionadas para uma ocorrência de lesão corporal em um bar do Bairro Serra Negra.

A vítima, uma jovem de 24 anos, estava com a mandíbula fraturada e com ferimentos de faca no pescoço e nos braços. Ela foi levada para o Pronto Socorro Municipal e não corre risco de morrer. A suspeita dos ataques é uma mulher que não foi localizada.

Também consta no registro policial que os militares constataram que a motivação do crime teria sido ciúmes por causa de outro homem.Então, os militares seguiram com as diligências e o homem foi localizado na Rua Edgar Siqueira e identificado. Nesse momento os policiais descobriram que contra ele havia um mandado de prisão aberto e, além disso, que ele estava foragido da Penitenciária de Ribeirão das Neves.

O suspeito possui passagens policiais como ameaça, lesão corporal, fuga de preso e tráfico de drogas.