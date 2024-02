A Polícia Civil de Minas Gerais investiga uma quadrilha suspeita de locar apartamentos mobiliados e, após alguns meses, furtar todo os bens. Três suspeitos, entre 35 e 48 anos, foram presos no dia 8 de fevereiro ao tentar pegar as chaves de outro imóvel no Bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte. Desde a detenção, quatro imobiliárias vítimas do golpe foram identificadas.



O golpe começou a ser investigado depois que uma empresa desconfiou de uma das pessoas que queriam locar um dos imóveis. O homem, de 48 anos, teria usado a mesma foto, porém em documentos com nomes diferentes.



De acordo com o delegado Jonas Pavan, os suspeitos furtavam todos os móveis e eletrodomésticos dos apartamentos. Até o momento, o prejuízo chega a R$ 50 mil. Além dos furtos, a investigação inclui no cálculo os aluguéis que não foram pagos.



“Três pessoas foram presas enquanto tentavam pegar as chaves de um quinto apartamento, dois homens e uma mulher trans. Em um dos imóveis, eles chegaram a morar por cerca de três meses. Quatro imobiliárias já foram identificadas, mas acreditamos que possa haver outras vítimas”, informou.

Pavan explica que levantamentos iniciais dão conta de que os golpes estão sendo aplicados desde janeiro de 2023. As investigações ainda estão em andamento e a polícia já identificou um provável quinto suspeitos de envolvimento. Ao fim do processo, eles podem responder por estelionato, formação de quadrilha, falsificação de documentos, falsidade ideológica e furto.



“O mandante seria o articulador de todo o golpe. Ele também era o responsável pelas falsificações. Nós apreendemos cerca de dez documentos de identificação, tanto que foram usados nas cinco locações e outros. Além de documentos, também alterados, de comprovante de endereço e de renda”, afirmou o delegado.