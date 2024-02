Um homem de 34 anos foi brutalmente assassinado na noite desse domingo (18/2) em Pompéu, na Região Central de Minas.



Segundo o boletim de ocorrência, ele teve uma desavença com outros três homens. Minutos depois, o trio cercou a vítima, que foi agredida com pedradas.

Vizinhos viram a confusão e ligaram para a Polícia Militar (PM). Ao chegarem lá, os policiais encontraram a vítima ensanguentada e com uma pedra ao lado do corpo. O Samu foi acionado e constatou a morte do homem no local.

Os policiais começaram buscas na região. Com informações de testemunhas, conseguiram achar os três suspeitos. Eles confessaram o crime e disseram que a morte foi motivada por uma desavença que tinham com o homem.

Eles foram presos e levados para a delegacia. Agora, o caso será investigado pela Polícia Civil.