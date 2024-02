Um homem de 21 anos atacou quatro pessoas e foi agredido por elas em Uberlândia, no Triângulo, depois de ter invadido uma rua na contramão e causado um acidente de trânsito com uma moto. Ele ainda tentou subornar uma das vítimas com R$ 100 para que ela mudasse a versão dos fatos.

O caso aconteceu nesse domingo (18/2). Segundo o boletim de ocorrência, a moto envolvida na colisão levava um casal de 17 e 20 anos. Na sequência do acidente, o motorista desceu do carro e agrediu a adolescente com uma pedrada. Depois, ele retornou até o veículo e jogou o carro em cima de dois pedestres, de 14 e 21 anos, que passavam pela rua.

As quatro vítimas se juntaram, fecharam o carro e conseguiram retirar o motorista do veículo. Ele foi agredido pelo quarteto até a chegada da Polícia Militar. Segundo o B.O, o motorista estava embriagado, com hálito etílico, fala desconexa e olhos avermelhados. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro.





Tentativa de suborno

Todas as vítimas e o motorista foram levados para o hospital, para receber atendimento médico. Uma delas também denunciou que, no caminho para o hospital, o homem ofereceu R$ 100 para que ela mudasse a versão dos fatos. Os PMs apreenderam o dinheiro.

O suspeito foi encaminhado para a UTI, devido às lesões, e ficou sob escolta policial. Agora, o caso será investigado pela Polícia Civil.