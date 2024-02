Um cachorro shih-tzu, sexo masculino, foi atacado e morto por um cão de grande porte. O caso aconteceu no último sábado (17/2) em Uberaba, no Triângulo Mineiro, em via pública do bairro Jardim Espírito Santo.

Por meio de suas redes sociais, o tutor do cãozinho, Leonardo Naves, divulgou o caso com indignação e destacou que quer justiça.

“É com muita tristeza que comunico o falecimento do Bolt, não tem tamanha dor que caiba no meu coração. Bolt foi criado como um filho, perdi meu melhor companheiro que não me deixava um minuto sequer. Estou muito indignado de como existem pessoas inconsequentes de abrir um portão para seu cachorro atacar um animal tão indefeso como o Bolt, agora quero justiça e vou até no final pra ter os direitos do Bolt”.

Segundo relato do tutor do Shih-tzu ao registro da PM, o ataque ocorreu através de umcão de grande porte de uma vizinha dele. O fato aconteceu no momento que ele passeava com o seu cãozinho, quando foram surpreendidos. O homem ainda contou aos militares que, durante o ataque, ele foi ao solo para tentar segurar o cão agressor. Em determinado momento, Bolt conseguiu escapar, mas gravemente ferido. Pouco tempo depois, o cãozinhofoi a óbito após ser levado a uma clínica veterinária.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a ocorrência foi registrada como omissão de cautela na guarda ou condução de animais, sendo que um procedimento investigativo foi lavrado e não houve conduzidos à Delegacia de PC de Uberaba.

Conforme o Código Penal, quem for condenado pela contravenção penal de deixar em liberdade, confiar à guarda de pessoa inexperiente, ou não guardar com a devida cautela animal perigoso pode sofrer pena de detenção de dez dias a dois meses, ou multa.