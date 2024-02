Conhecida pelas baixas temperaturas, Monte Verde registrou a menor temperatura do país nesta segunda

Minas Gerais registrou a menor temperatura do país nesta segunda-feira (19/2), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os termômetros de Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul do estado, registraram 11,7°C (veja ranking abaixo) na madrugada desta segunda (19).

Já o segundo lugar foi para Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, com 12,0°C. Outra cidade mineira que ocupou o ranking das cidades mais frias desta madrugada foi Maria da Fé (MG), com 13,9°C.

O distrito de Monte Verde é conhecido nacionalmente pelas baixas temperaturas, mesmo em épocas mais quentes, como o verão. Em 2023, a cidade alcançou temperaturas abaixo de zero.

Menores temperaturas registradas:

Monte Verde (MG): 11,7°C

Bom Jardim da Serra (SC): 12,0°C

Campos do Jordão (SP): 12,8°C

São Joaquim (SC): 13,4°C

Maria da Fé (MG): 13,9°C

São José dos Ausentes (RS): 14,0°C



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais