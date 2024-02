Estacionamento rotativo será cobrado no centro histórico de Ouro Preto

O estacionamento rotativo será cobrado a partir de 1° de março no centro histórico de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. Algumas ruas do Bairro Bauxita também receberão o estacionamento rotativo, entre elas, a Rua João Pedro da Silva, Rua Paulo Magalhães e um pedaço da Avenida Juscelino Kubitscheck.

Segundo o secretário de segurança do trânsito de Ouro Preto, Juscelino Gonçalves, a medida visa promover uma democratização. "A cidade é sem dúvida de longe um dos destinos turísticos mais procurados e visitados em Minas Gerais. E aos finais de semana nós temos uma grande demanda de vagas de estacionamento no centro histórico, nos restaurantes, igrejas, equipamentos sociais. Assim, estamos promovendo esse estacionamento rotativo para fazer circular o fluxo de veículos e tráfegos, de modo a permitir, a promover mais vagas de estacionamento para as pessoas", afirma.



O valor do rotativo para carros variam em três opções:



R$ 2 – até 1 hora de estacionamento

R$ 3,50 – até 2 horas de estacionamento

R$ 5 – até 3 horas de estacionamento

Para motocicletas o valor é de R$ 1 a hora de estacionamento

Horário de Funcionamento

De segunda-feira a sábado – das 8 às 18 horas

Domingos e feriados – de 08 às 13 horas

Como comprar o “talão”

1.Pontos de venda credenciados, como padarias, farmácias, lanchonetes, lojas etc...

2.Aplicativo “ROTATIVO DIGITAL OURO PRETO”

3.Site

Como pagar

Nos pontos de venda a forma de pagamento é em dinheiro.

Pelo aplicativo e site, o usuário tem a opção de pagar por Cartão de Crédito, Boleto Bancário ou pagamento via Pix.

Ativação do Estacionamento



Ao estacionar na região do Rotativo Digital, o usuário deve ativar seu tempo de estacionamento, escolhendo qual o período deseja permanecer na vaga, respeitando o tempo máximo indicado nas placas.

A ativação do estacionamento pode ser feita pelo Aplicativo, por WhatsApp ou ainda nos pontos de venda credenciados.