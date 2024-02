O acidente deixou uma mulher e uma criança com ferimentos leves

Um carro capotou na tarde desta segunda-feira (19/2), na Avenida Professor Mário Werneck, Bairro Estoril, Região Oeste de Belo Horizonte. O acidente aconteceu na altura da rua Dr. Lucídio Avelar, sentido Centro, próximo ao Centro Universitário Uni BH.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma mulher e uma criança de cerca de 3 anos foram retiradas do veículo, ambas com ferimentos leves.

De acordo com a BHTrans, o acidente provoca congestionamento refletindo na altura da Avenida Deputado Cristovam Chiaradia, no Buritis.