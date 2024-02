A programação oficial do Carnaval de Belo Horizonte encerrou nesse domingo (18/2), e fechou um balanço divergente entre prefeitura e estado no que diz respeito ao número de turistas recebidos durante a folia. Nas contas do Governo de Minas, o período oficial da festa, que vai de sexta-feira (9/2) até terça (13/2), recebeu 312 mil turistas, número 19% superior ao divulgado pela prefeitura da capital nesta segunda-feira (19/2).

A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotour), por outro lado, contabilizou 262 mil turistas (16,7% dos participantes), a maioria deles (59,8%) vindos do interior de Minas Gerais. São 50 mil foliões a menos do que o contabilizado pelo estado. Os números não levam em consideração os visitantes da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Questionado em coletiva de imprensa, na manhã desta segunda-feira (19/2), o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, foi categórico ao dizer que desconhece o levantamento feito pelo Estado. “Eu conheço o estudo que a prefeitura fez. Sinceramente não sei avaliar porque essa diferença. Nós temos muita segurança nos nossos números. Deve ter uma explicação técnica para isso”, afirmou.

Fato é que o carnaval de Belo Horizonte se mostrou gigante e arrastou 5,5 milhões de foliões -estimativa que considera a soma de participações em todos os blocos de rua que desfilaram na capital mineira- e ponto de consenso entre o Executivo municipal e estadual.

Depois de alcançar números recordes, a meta traçada pelo Executivo municipal agora é atrair mais turistas internacionais, declarou o presidente da Belotur, Gilberto Castro. “A gente consegue através da pesquisa entender não só o número de turistas, mas o gasto deles durante a folia”, disse à imprensa. No balanço da prefeitura, 11,4% dos turistas eram de São Paulo, 8,2% do Distrito Federal, 3,8% do Paraná, 3,3% do Espirito Santo e 2,2% da Bahia, Goiás e Santa Catarina.

O prefeito de BH, mais uma vez, ressaltou o carnaval como uma festa feita pelo “povo e para o povo”. “O carnaval de BH foi muito bem sucedido. Eu não quero concorrer com o Rio, Salvador, com ninguém. Quero que nosso carnaval seja uma festa para o povo, para todo mundo que queira se divertir, brincar, com segurança, alegria e liberdade. Isso é Belo Horizonte”, declarou Fuad, durante pronunciamento nesta manhã.