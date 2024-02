Um homem de 48 anos foi preso por roubar uma enfermeira dentro de um hospital de Miraí, na Zona da Mata Mineira.



Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito estava no hospital como paciente, nesse domingo (18/2). Ao receber alta, ele se encaminhou para a sala da enfermaria e levou um celular e um cartão de crédito.

O crime foi flagrado pelas câmeras de segurança do hospital.

A Polícia Militar foi acionada. Ao conferir as imagens, os policiais foram até a casa do suspeito. No local, eles encontraram o celular embaixo da cama do homem e o cartão de crédito no bolso dele.

O suspeito foi preso em flagrante e a enfermeira conseguiu recuperar os bens. O caso agora está sob responsabilidade da Polícia Civil.