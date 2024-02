Os mineiros têm fama de serem exímios anfitriões, mas, apesar dos esforços para atrair turistas para o carnaval de Belo Horizonte, a folia continua sendo majoritariamente mineira. A maioria (59,8%) dos visitantes recebidos no período oficial de festa ainda é do interior de Minas Gerais, conforme aponta o balanço apresentado pela prefeitura de BH nesta segunda-feira (19/2).

Depois dos mineiros, os paulistas (11,4%) também foram encantados pela retomada do carnaval de rua de BH, seguidos pelos brasilienses (8,2%), paranaenses (3,8%) e capixabas (3,3%). Os estados da Bahia, Goiás e Santa Catarina representam, juntos, 2,2% dos turistas recebidos na folia belo-horizontina. As principais cidades são Brasília (7,15%), São Paulo (6%), Divinópolis (4,9%) e Curitiba (4,3%).

Os números não levam em consideração os visitantes da Região Metropolitana de Belo Horizonte. “São os turistas que vieram realmente de fora, e geraram movimentação financeira. A gente consegue através da pesquisa entender não só o número de turistas no feriado de carnaval, mas o gasto deles”, afirmou o presidente da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur), Gilberto Castro.

Este ano, 16,7% dos foliões eram turistas, número pouco maior do que no ano passado (15,1%). Para mudar esse cenário, a meta traçada pelo Executivo municipal é internacionalizar o carnaval. “Sem sombra de dúvidas, não dizendo de perfeição, mas foi a melhor entrega de carnaval dos últimos anos. Estamos disputando com os melhores carnavais do Brasil. Ano que vem esperamos trazer um número maior de turistas internacionais. Esse é o nosso trabalho”, destaca o presidente da Belotur.

A folia gerou uma movimentação financeira de R$ 943 milhões em Belo Horizonte. Nas contas da prefeitura, o turista curtiu, em média, 3,8 dias de carnaval, com gasto médio diário de R$437,69. O número representa um aumento de 41,1% em relação ao ano passado, quando o gasto ficou na casa dos R$309,92. O total gasto durante o período de folia foi de, em média, R$ 1.437,36.

Ainda conforme o levantamento, feito pelo Observatório do Turismo de Belo Horizonte, os turistas se hospedaram, em sua maioria, em casas de parentes e amigos (65,1%). Outros 21% ficaram em hotéis e pousadas. Quem veio curtir o carnaval em BH saiu com a sensação de “quero mais”. Mais de 90% dos foliões disseram que pretendem voltar em 2025. A pesquisa também revelou que o índice de satisfação do público foi de 78,8%, enquanto 42,6% tiveram as expectativas superadas. Entre visitantes e moradores que participaram de edições anteriores, 57% avaliaram que o evento melhorou.

A edição 2024 do Carnaval de BH foi gigante: foram 5,5 milhões de foliões, estimativa que considera a soma de participações em todos os blocos de rua que desfilaram em Belo Horizonte. “O carnaval de BH foi muito bem sucedido. Eu não quero concorrer com o Rio, Salvador, com ninguém. Quero que nosso carnaval seja uma festa para o povo, para todo mundo que queira se divertir, brincar, com segurança, alegria e liberdade. Isso é Belo Horizonte”, declarou o prefeito de BH, Fuad Noman (PSD), durante pronunciamento nesta manhã.