Um homem de 33 anos caiu em um bueiro com profundidade de 2,5 metros ao se distrair mexendo no celular. O caso foi na noite deste domingo (18/2), em Januária, no Norte de Minas.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima caminhava pela calçada quando sofreu a queda. No local há uma obra para conserto de uma galeria de água fluvial.

Os bombeiros foram acionados para retirar a vítima do local. Em conversa com os agentes, o homem disse que estava focado na tela do celular e não viu a sinalização do bueiro, principalmente porque era noite.

Segundo a corporação, o homem teve ferimentos leves, mas reclamou de dores na região do tórax. Depois do resgate, a vítima foi levada para o Pronto Socorro de Januária, onde recebeu atendimento médico e foi liberada.

Foi colocada mais sinalização ao redor da obra. Além disso, o local foi isolado para evitar outros acidentes.