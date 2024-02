O mandado de prisão preventiva contra quatro mulheres, com idades entre 24 e 45 anos, foi cumprido pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta segunda-feira (19/2). As suspeitas são investigadas por envolvimento na morte de um homem, no município de Carmo do Rio Claro, no dia 16 de dezembro de 2023.

Três das investigadas foram presas pela Polícia Civil mineira. A quarta suspeita foi detida no município de Araras, interior paulista, pela Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCESP).

Conforme investigações, uma das suspeitas, de 30 anos, teria disparado dois tiros contra a vítima, um homem de 35 anos. As outras mulheres são suspeitas de instigar o crime. Em 5 de janeiro, um homem, de 37 anos, também foi preso por envolvimento no assassinato.



Segundo apurações da Polícia, a vítima teve a casa em Carmo do Rio Claro invadida pela mulher de 30 anos e pelo homem preso no início do ano, acusado de atingir a vítima com pauladas. A suspeita é de que o homicídio tenha sido motivado por brigas anteriores.