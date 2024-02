Uma forte chuva causou vários estragos na noite desse domingo (18/2), em Araxá, no Alto Paranaíba. O temporal que durou cerca de uma hora e causou quedas de árvores, que interromperam o fluxo de veículos. O teto de um estabelecimento comercial, localizado no Bairro São Geraldo, também desabou e uma mulher, funcionária do comércio, ficou ferida.



Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros de Araxá, a estrutura de gesso do teto do estabelecimento comercial desabou sobre a vítima, que sofreu alguns ferimentos (nenhum deles grave). Ela foi levada por populares para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

O desabamento da estrutura, ainda conforme o CB de Araxá, aconteceu após o excesso de água nas calhas do local.Os bombeiros isolaram o cômodo afetado pelo desabamento e, em seguida, acionaram equipe da Defesa Civil para avaliar a estrutura do local.

Ainda durante o temporal, também foram registrados alguns pontos de alagamentos em avenidas da cidade. Em um deles, na avenida João Paulo II, a água entrou em alguns carros que estavam estacionados.