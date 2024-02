Um bebê de 1 ano e 8 meses morreu afogado durante uma confraternização de família no distrito de Monsenhor João Alexandre, na zona rural de Cláudio, na Região Central de Minas.



Segundo o Corpo de Bombeiros, a criança se afogou enquanto brincava na piscina. Familiares ligaram para a corporação, mas, com receio da demora, os pais tentaram socorrer a criança e a levaram para o hospital.

Leia também: Homem mata ex-mulher com facão por não aceitar o fim do relacionamento



No meio do caminho, os bombeiros encontraram com os pais do bebê. Os socorristas usaram, por 30 minutos, as técnicas de ressuscitação. No entanto, o bebê não respondeu.

Ao chegar no pronto-socorro, os enfermeiros constataram a morte da vítima. Como não havia nenhuma lesão aparente, os pais foram liberados.