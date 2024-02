Crime aconteceu na cidade de Aimorés, no Vale do Rio Doce

Uma mulher de 36 anos foi assassinada a facadas pelo ex-marido em Aimorés, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.



Segundo o boletim de ocorrência, o homem, que tem 50 anos, foi até a casa dela nesse domingo (18/2). O relacionamento dos dois havia chegado ao fim há alguns meses, mas o suspeito nunca teria aceitado o fim da relação, possuindo inclusive um histórico de violência contra ela.

Quando chegou na casa da ex-mulher, teve início uma discussão. Para ameaçar a ex-companheira, o homem pegou um facão e agarrou o filho deles. A irmã do garoto conseguiu soltá-lo do pai, que tentou acertar os dois com um golpe da arma branca.

Em seguida, o suspeito foi para cima da ex-esposa e acertou diversos golpes de facão nela. Ela morreu no local. Após o crime, ele fugiu.

Os policiais militares fizeram um patrulhamento na região e encontraram o carro do homem. O veículo, no entanto, estava com a porta trancada. O homem continua foragido.