Saúde investiga casos de SRAG com morte rápida em Minas

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) e o Ministério da Saúde investigam casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com evolução rápida em São Francisco, cidade de 52,76 mil habitantes situada às margens do rio homônimo, no Norte de Minas. Três pessoas que participaram de uma festa na zona rural do município entre os dia 27 e 28 de junho apresentaram sintomas graves e duas delas morreram em curto espaço de tempo, confirmou o órgão estadual. O terceiro paciente foi internado no hospital municipal da cidade e já recebeu alta. Além disso, outras pessoas que estiveram no mesmo evento relataram sintomas inespecíficos. Toda elas têm vínculo familiar ou tiveram contato entre si.



Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde, além de destacar que o casos passam por investigação epidemiológica, solicita à população que “mantenha a calma” e orienta os moradores a adotar medidas preventivas contra doenças respiratórias e a procurar atendimento médico em caso de sintomas, como febre, tosse, dor no corpo, dificuldade para respirar ou sangramentos. Entre as medidas preventivas, a nota lista: evitar aglomerações e locais fechados ou mal ventilados, especialmente se estiver com sintomas respiratórios; utilizar máscara ao apresentar sintomas gripais ou ao frequentar unidades de saúde; cobrir nariz e boca com o braço ou lenço descartável ao tossir ou espirrar; evitar contato próximo com pessoas doentes; manter a vacinação contra a gripe atualizada, especialmente em grupos prioritários.



Nesse período de inverno aumenta a preocupação com as doenças respiratórias. Conforme os especialistas, as temperaturas mais baixas favorecem a disseminação dos vírus causadores de infecções como a influenza, sincicial vírus e a COVID-19. A transmissão dessas doenças ocorre muito em decorrência da permanência em espaços fechados e com pouca ventilação, o que facilita a circulação de microrganismos, principalmente vírus respiratórios.

Ontem, a Prefeitura de São Francisco, por meio de suas redes sociais, divulgou comunicado orientando aos moradores com sintomas respiratórios a não participarem de eventos com aglomeração de pessoas, “com o objetivo de prevenir a Síndrome Respiratória Aguda Grave” no município. Recomenda ainda que a população priorize a frequência a locais abertos e ventilados e procure atendimento médico diante dos sintomas, além de manter atualizada a vacinação contra a influenza e a COVID-19.



A municipalidade anunciou que está disponibilizando álcool 70% em pontos estratégicos para a população e solicita que manipuladores de alimentos sigam as normas da vigilância sanitária, fazendo o uso de máscaras e toucas. “Todo o trabalho é coordenado e segue os protocolos oficiais em parceria com o Ministério da Saúde e órgãos estaduais”, destaca a prefeitura. A Prefeitura de São Francisco informou que as medidas preventivas são temporárias e vão prosseguir até a conclusão das investigações epidemiológicas sobre os casos de SRAG na cidade. Revelou ainda que no fim da tarde de segunda-feira (14/7) deverá ser divulgado um relatório sobre os casos averiguados.

VIGILÂNCIA

Já a Secretaria Estadual de Saúde comunicou que conduz a investigação epidemiológica em São Francisco por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs-Minas). A apuração é feita em parceria com o Ministério da Saúde, por meio da equipe do Programa EpiSUS Avançado, e com o apoio da Superintendência de Vigilância Epidemiológica, da Unidade Regional de Saúde de Januária e do município de São Francisco.

“Até o momento, a causa do evento permanece em investigação. No entanto, um dos óbitos teve resultado laboratorial detectável para influenza, o que está sendo considerado na análise epidemiológica e laboratorial em curso. Amostras clínicas continuam sendo analisadas para confirmação etiológica e exclusão de outras hipóteses diagnósticas”, informou a SES-MG.A pasta destaca que “medidas de vigilância e controle estão sendo intensificadas, incluindo busca ativa de casos, coleta de amostras e monitoramento de contatos. Reforçamos que todas as ações estão sendo tomadas com base nos protocolos técnicos de vigilância em saúde’, diz.



REUNIÃO NA CÂMARA

Ontem, a secretária Municipal de Saúde de São Francisco, Andressa Vieira Rodrigues, participou de uma reunião na Câmara de Vereadores da cidade para prestar informações sobre os casos de SRAG no município, visando tranquilizar e esclarecer a população sobre a situação. Durante a reunião, a secretária reforçou a importância do cumprimento das medidas preventivas pelos habitantes. “Todas as ações necessárias estão sendo tomadas para garantir a seguranca e a saúde da população”, assegurou a secretária.