Materiais antimicrobianos ajudam contra doenças de inverno

Com a chegada do inverno, aumentam os riscos de doenças respiratórias, alergias e infecções agravadas por ambientes fechados e baixa umidade do ar. Conforme alerta o Ministério da Saúde, essas condições climáticas favorecem a disseminação de vírus e bactérias, exigindo atenção à ventilação dos espaços e à higienização de superfícies.

Dados do boletim InfoGripe, da Fiocruz, reforçam essa preocupação. Em 2024, o Brasil registrou 170,4 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), com 46,2% confirmados por vírus respiratórios como influenza, VSR e SARS-CoV-2. Em 2025, até o momento, já foram notificados 119,2 mil casos, com 52% de confirmações laboratoriais, o que evidencia a continuidade da circulação desses agentes infecciosos e a importância do reforço de medidas preventivas.

Diante desse cenário, os setores de arquitetura e construção têm dedicado atenção especial à escolha de materiais que aliem controle microbiológico, conforto térmico e desempenho ambiental — atributos que ganham relevância em períodos de maior circulação viral.

Entre essas soluções estão os produtos da Eucatex que incorporam a tecnologia Bacterban®. Aplicada em pisos laminados, painéis MDF e MDP, portas e divisórias voltadas para ambientes residenciais, corporativos e educacionais, a proteção atua diretamente sobre as superfícies, inibindo a adesão e a reprodução de microrganismos, o que contribui para a redução do risco de contaminação cruzada entre objetos e pessoas. A ação contínua da tecnologia diminui a necessidade de higienização intensiva dos espaços em períodos de baixas temperaturas.

“Desde a pandemia de Covid-19, observamos uma demanda crescente por soluções que sejam capazes de entregar não apenas estética e durabilidade, mas também segurança sanitária”, acrescenta Flávia Vibiano, gerente de Marketing e Produtos do segmento Construção Civil da Eucatex. “A tecnologia Bacterban® foi desenvolvida muito antes, mas, diante daquele acontecimento, fomos em busca de ampliar a proteção de superfícies em um momento em que o cuidado com a saúde ganhou ainda mais importância no cotidiano das pessoas”.

Proteção reforçada em todas as superfícies

Para os pisos laminados Eucafloor, a Eucatex desenvolveu uma versão com foco antiviral, o Bacterban® Shield. A tecnologia apresenta proteção contra vírus como o SARS-CoV-2, além de fungos e bactérias, mantendo sua atuação mesmo após limpezas frequentes. A solução está presente nas linhas Gran Elegance Click e Max Elegance Click dos pisos laminados Eucafloor, que também oferecem instalação rápida (possível sobre a maioria dos revestimentos existentes) e conforto térmico, por não se tratarem de pisos frios. As demais linhas continuam com a proteção Bacterban®.

As divisórias e painéis com Bacterban® são orientados para locais com grande circulação de pessoas e exigência de manutenção frequente, como escritórios, consultórios e repartições públicas. Ao lado dos produtos base madeira fabricados pela companhia, o portfólio da Tintas Eucatex conta com a tinta acrílica Protege Antibac Premium, cuja formulação inibe o crescimento bacteriano em superfícies pintadas, como quartos, salas e até ambientes hospitalares.

“A possibilidade de integrar a proteção bacteriana e antiviral em diferentes superfícies permite criar ambientes mais seguros de forma abrangente e contínua, e uma visão integrada é essencial para projetos que buscam cuidado com a saúde em todas as etapas da ocupação do espaço”, complementa Flávia Vibiano.

Website: https://www.eucatex.com.br/