Soluções caseiras podem causar danos ao sistema respiratório; entenda

A chegada do inverno traz mudanças climáticas que impactam diretamente a saúde respiratória. O ar seco, típico desses meses, somado ao uso de aquecedores, à permanência em ambientes fechados e à baixa umidade relativa do ar, compromete a primeira barreira de defesa do corpo: o nariz. O resultado? Mais casos de rinite, sinusite, crises de asma, bronquite e infecções que, muitas vezes, levam à internação.

Dados do Boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), mostraram um aumento de infecções respiratórias. De meados de maio a meados de junho, a incidência da influenza subiu para mais de 40%, fora as outras doenças respiratórias. Os mais afetados são crianças e idosos, que respondem por mais de 70% das internações por complicações como pneumonia, bronquiolite e crises asmáticas.

“O nariz funciona como um grande filtro. Ele aquece, umedece e filtra o ar antes que chegue aos pulmões. Mas, quando a mucosa nasal está ressecada, esse filtro perde eficiência, e o organismo fica mais exposto a vírus, bactérias e alérgenos”, explica Pauline Michelin, otorrinolaringologista dos hospitais São Marcelino Champagnat e Universitário Cajuru, de Curitiba (PR).

Cuidar da respiração nesse período é essencial. “Muita gente acredita que o frio, por si só, causa gripe ou resfriado, mas o maior problema está na baixa umidade e nos ambientes fechados, que facilitam a propagação de vírus e irritam as vias aéreas. Isso afeta principalmente crianças, idosos e adultos que têm o sistema imunológico mais sensível”, afirma a especialista. “O uso de produtos como água oxigenada e óleos essenciais para tentar respirar melhor é perigoso, pois causa inflamação na mucosa, prejudicando as defesas naturais do nariz”, ressalta.

A seguir, a otorrinolaringologista esclarece o que é mito e verdade quando o assunto é a saúde respiratória:

Lavagem nasal com soro fisiológico previne infecções

Verdade. “A lavagem ajuda a hidratar as mucosas, eliminar secreções e fortalecer a defesa natural do nariz. O ideal é fazê-la ao menos duas vezes ao dia, especialmente em dias frios ou secos.”

Dormir com a casa toda fechada evita doenças

Mito. “Ambientes sem ventilação acumulam poeira, ácaros e vírus. Abrir as janelas por alguns minutos diariamente é fundamental.”

Beber bastante água ao longo do dia protege a respiração

Verdade. “A hidratação mantém as mucosas da nossa via aérea úmidas e funcionais. Quando estão ressecadas, perdem a capacidade de reter e eliminar microorganismos inalados.”

Umidificador ligado a noite toda é bom para evitar doenças em crianças

Mito. “O aparelho pode ajudar, mas o excesso de umidade favorece mofo e fungos. O ideal é usá-lo por até duas horas seguidas, mantendo a umidade entre 50% e 60%.”

Inalações com substâncias caseiras são seguras

Mito. “Produtos caseiros e óleos podem queimar a mucosa e causar lesões, além de favorecer infecções mais graves. A inalação deve ser sempre indicada por um médico.”

Óleos essenciais e água oxigenada podem ser utilizadas para ajudar a destrancar o nariz

Mito. “Muitas vezes, a população recorre a receitas caseiras que, embora possam proporcionar um alívio momentâneo, acabam piorando a qualidade da respiração, trazendo ainda mais riscos à saúde, como inflamação da mucosa nasal, alteração do pH e prejuízos às defesas naturais do nariz”.

Descongestionante nasal pode ser usado sem risco

Mito. “Esses produtos aliviam momentaneamente, mas o uso contínuo pode causar efeito rebote e até problemas cardíacos. Só devem ser usados com orientação médica e por tempo limitado.”

Filtros de ar-condicionado devem ser limpos regularmente

Verdade. “A falta de limpeza favorece o acúmulo de fungos e poeira, que são liberados no ambiente. Além disso, o uso prolongado do aparelho de ar condicionado vai ressecar a mucosa do nosso nariz pelo seu funcionamento, mesmo estando higienizado.”

Sinais de alerta

Alguns sintomas indicam que o quadro respiratório pode estar se agravando. Procure um médico se houver:

Febre alta ou persistente

Chiado no peito ou falta de ar

Dor intensa no rosto, testa ou atrás dos olhos

Tosse seca que persiste por mais de uma semana

Secreção nasal espessa, amarela ou esverdeada por vários dias

Coloração azulada nos lábios ou unhas (cianose)

Confusão mental, sonolência ou recusa para comer (em idosos e crianças)

Ainda de acordo com a otorrinolaringologista, hidratar-se, manter uma alimentação balanceada, lavar o nariz com soro fisiológico, evitar locais fechados por longos períodos e manter as vacinas em dia, especialmente contra gripe e pneumonia, são atitudes simples que ajudam a atravessar o inverno com mais saúde e menos riscos.