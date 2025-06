Frente fria à vista: veja como a alimentação pode reforçar sua imunidade

Com os termômetros variando drasticamente ao longo do dia, com manhãs geladas, tardes quentes e noites frias, o outono marca um cenário ideal para o aumento de gripes, resfriados e outras doenças respiratórias. Dados da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro mostram que o número de atendimentos por síndromes gripais mais do que dobrou neste início de ano.

A mudança brusca de temperatura ao longo do dia é um dos principais gatilhos para a queda da imunidade. “Essa oscilação térmica afeta diretamente o sistema imunológico. Quando o corpo precisa lidar com essas variações, ele pode ficar mais suscetível a infecções”, explica Luana Godinho, nutricionista do Supermercados Mundial.

Além de se agasalhar bem e manter a vacinação em dia, a alimentação pode ser uma aliada poderosa no fortalecimento da imunidade. “Uma dieta equilibrada, com alimentos ricos em vitaminas e antioxidantes, é essencial. Eles ajudam o corpo a criar uma barreira natural contra vírus e bactérias, além de oferecer mais energia e disposição para enfrentar os dias mais frios”, reforça a nutricionista.

Combinações de sucos

Segundo Luana, sucos naturais são uma maneira prática e deliciosa de incluir nutrientes importantes no dia a dia. “Eles hidratam, são fáceis de preparar e funcionam como verdadeiros reforços para o sistema imunológico”, afirma a nutricionista, que traz algumas combinações poderosas:

Laranja, cenoura e gengibre: rica em vitamina C e betacaroteno, essa mistura ajuda a fortalecer as defesas do organismo

rica em vitamina C e betacaroteno, essa mistura ajuda a fortalecer as defesas do organismo Limão, couve e maçã verde: desintoxicante, cheio de antioxidantes e ótimo para quem quer equilibrar o organismo

desintoxicante, cheio de antioxidantes e ótimo para quem quer equilibrar o organismo Abacaxi, hortelã e cúrcuma (açafrão-da-terra): anti-inflamatório natural que ajuda a combater infecções

anti-inflamatório natural que ajuda a combater infecções Maracujá, manga e chia: calmante e energizante ao mesmo tempo, essa mistura fortalece e equilibra

“Basta uma porção de fruta, folhas frescas e uma boa base líquida, como água ou água de coco. E o ideal é consumir na hora para manter os nutrientes ativos”, orienta Luana.



Alimentos e temperos

Além dos sucos, Luana lembra que vale incluir no cardápio alimentos com propriedades imunológicas:

Frutas cítricas (laranja, acerola, kiwi): ricas em vitamina C

ricas em vitamina C Vegetais verde-escuros (couve, espinafre, brócolis): fontes de ferro e ácido fólico

fontes de ferro e ácido fólico Gengibre e cúrcuma: anti-inflamatórios naturais

anti-inflamatórios naturais Alho e cebola: antimicrobianos potentes

antimicrobianos potentes Oleaginosas (castanhas, nozes, amêndoas): ricas em selênio e zinco

ricas em selênio e Iogurtes naturais: fonte de probióticos, que favorecem a flora intestinal, onde está boa parte da imunidade

Sopa: janta sim e um abraço no fim do dia

Por fim, não subestime o poder de uma boa sopa. Apesar da piada popular, sopa é janta sim, e das boas. “É uma refeição leve, quente e nutritiva. Não pesa no estômago e ainda ajuda a relaxar o corpo. É como um abraço antes de dormir”, brinca Luana, que divide uma receita que é um shot de imunidade:

Sopa de raízes com frango, cúrcuma e gengibre

Ingredientes:

1 cenoura picada



1 mandioquinha (batata-baroa)



1 batata-doce média



1 pedaço pequeno de gengibre ralado



1 colher de chá de cúrcuma



1 peito de frango cozido e desfiado



Cheiro-verde, sal e azeite a gosto



Modo de preparo:



Refogue os ingredientes no azeite, adicione água e deixe cozinhar até os legumes estarem macios. Bata parte da sopa no liquidificador para obter mais cremosidade. Finalize com frango desfiado e cheiro-verde.

Alimentos da estação

Além de buscar os alimentos certos para fortalecer o sistema imunológico, vale dar atenção especial às frutas, legumes e verduras da estação. No outono, destacam-se opções como abóbora, inhame, batata-doce, cenoura, espinafre, couve, laranja, mexerica, mamão, maçã e banana, que são mais facilmente encontrados, costumam ter melhor qualidade e preços mais acessíveis.

“Consumir alimentos da estação é uma escolha inteligente: eles são colhidos no período certo, o que garante mais sabor, mais nutrientes e menos agrotóxicos. Além disso, por estarem em maior oferta, costumam ter preços melhores”, explica a nutricionista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia