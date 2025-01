Com verão e aumento das temperaturas, muitas pessoas aproveitam o período para tirar férias em praias e piscinas, deixando de lado uma rotina alimentar adequada. Essa combinação pode trazer riscos à saúde, especialmente em relação à desidratação e consumo de alimentos que podem estragar facilmente quando expostos às altas temperaturas.

A estação mais quente do ano exige cuidado especial com a alimentação. O calor intenso pode causar falta de apetite, tornando fundamental optar por inserir na dieta alimentos leves e estar atento à procedência, validade e acondicionamento dos produtos consumidos. O aumento da temperatura corporal e da transpiração tornam o consumo regular de líquidos indispensável.

De acordo com Tarcila Campos, nutricionista do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, é possível conciliar momentos de lazer com uma alimentação saudável, mesmo durante o verão. “Adote estratégias que priorizem refeições leves, nutritivas e refrescantes, sem excluir completamente os alimentos mais prazerosos. Dê preferência a alimentos frescos e naturais, como frutas e vegetais, que ajudam na hidratação e são aliados da saúde”, orienta. Outra dica dada pela especialista é consumir sucos naturais de frutas, água de coco e água.

Para manter um cardápio saudável e saboroso, devemos incluir alimentos leves, ricos em água e nutrientes que ajudam a manter a hidratação e bem-estar de forma geral. “Prefira refeições leves e de fácil digestão, ricos em proteínas magras e gorduras saudáveis como carnes de frangos e peixes. Esses alimentos evitam a sensação de peso no estômago e cansaço após as refeições, algo comum em períodos de climas quentes”, explica Tarcila. Preparações frias, são boas opções para o verão, como saladas variadas, wraps, vitaminas e sorvetes caseiros feitos com frutas e iogurte natural, que ajudam a refrescar o corpo.

Outro cuidado importante diz respeito ao consumo de alimentos vendidos por ambulantes, como milho cozido, queijo coalho e frutos do mar. Esses produtos podem oferecer riscos à saúde, pois nem sempre é possível garantir que o preparo, armazenamento e manuseio foram realizados de forma adequada. Por isso, esses alimentos podem ser contaminados por bactérias, vírus ou parasitas, exigindo cuidado redobrado com a higiene e a conservação para evitar intoxicações alimentares.



Com escolhas conscientes, é possível aproveitar o verão de forma saudável, preservando o bem-estar e a qualidade de vida.