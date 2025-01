Nágila Pires - A água, esse líquido vital e essencial para o funcionamento adequado de praticamente todos os sistemas do organismo, desempenha um papel fundamental para manutenção da saúde e do bem-estar do corpo. Compreendendo mais de 70% da composição corporal, ela é responsável por uma gama de processos fisiológicos e metabólicos, além de ser essencial para a eliminação de toxinas e resíduos do organismo, por meio dos processos de transpiração e excreção urinária.

Na busca por informações confiáveis sobre a hidratação e seus impactos na saúde, é fundamental separar mitos de verdades. Para isso, nada melhor do que ouvir especialistas no assunto. Irani Gomes dos Santos Souza, nutricionista e coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Santa Marcelina, traz à tona uma análise sobre os mitos e verdades relacionados ao consumo de água.

1. Água com gás engorda assim como refrigerantes

Mito. Primeiro vamos entender a diferença entre água com gás e água gaseificada. A água mineral com gás é aquela naturalmente gaseificada (com dióxido de carbono). Essa água apresenta sabor bem suave. Já a água gaseificada é uma água mineral que recebe o gás dióxido de carbono de forma artificial no momento do envase. Independente da situação, não existe aporte calórico que impulsione o ganho de peso, mas fique atento, pois a água gaseificada não é considerada um alimento natural.

2. Beber muita água durante a refeição atrapalha a digestão

Verdade. O consumo de líquidos junto a refeição, que inclui a água, atrapalha no processo digestivo devido à diluição do ácido clorídrico (enzima responsável pela digestão do alimento no estômago). Além disso, o líquido aumenta o volume no estômago, fazendo esse órgão ficar cada vez mais distendido, promovendo maior capacidade gástrica.

3. É preciso beber água mesmo sem ter sede

Verdade. Nosso corpo perde líquido constantemente, seja quando transpiramos, urinamos e até mesmo na respiração. Então, o ideal é fracionar o consumo de água durante o dia todo. Entretanto, é importante reforçar que próximo ao horário de dormir é importante reduzir a ingestão para que a pessoa tenha um sono tranquilo e constante, não precisando acordar à noite para urinar.

4. Beber muita água em um curto espaço de tempo não é recomendado

Verdade. O consumo de água deve ser diário e determinado por faixa etária, estilo de vida e/ou condições de saúde. No entanto, nosso corpo precisa de água em concentrações diferentes. Beber água de uma vez não auxilia em nada. Esse processo pode ser percebido em um dia de calor, onde suamos mais e neste momento o corpo precisa de mais água.

Outro exemplo é de pessoas que fazem uso de diuréticos e por isso precisam tomar mais água para se hidratar. A oferta de água precisa vir do meio externo e deve ser fracionada durante todo o dia, já que nosso corpo usa a água em vários processos.

5. Água com gás hidrata menos do que a natural

Mito. O poder de hidratação é o mesmo. Mas lembre-se, a água gaseificada não é um produto natural e sim um produto modificado pela indústria alimentícia.