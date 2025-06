Belo Horizonte recebe mais de 63 mil doses da vacina contra Covid-19

A partir da próxima segunda-feira (9/6), o público prioritário a partir de 12 anos, poderá se vacinar contra Covid-19 em Belo Horizonte. A Prefeitura do município recebeu mais de 63 mil doses do imunizante e, na próxima semana, as doses estarão disponíveis nos 153 centros de saúde da cidade, além do Serviço de Atenção à Saúde do Viajante.

Segundo o Executivo municipal, as novas remessas da vacina estão atualizadas e combatem a sub-variante do coronavírus JM1. Considerando o atual estoque para imunizar crianças de 6 meses a menores de 5 anos e o público de 5 a 11 anos, as vacinas continuarão disponíveis em unidades de saúde específicas. Essa estratégia, segundo a PBH, é para otimizar a aplicação.

Para se vacinar, é necessário apresentar um documento de identificação com foto, cartão de vacina e CPF. A pessoa ainda não pode ter tido Covid-19 ou início de sintomas nos últimos 30 dias.

A PBH também recomenda que pessoas imunocomprometidas apresentem os medicamentos em uso, resultados de exames e receitas médicas. Já as puérperas, devem levar a certidão de nascimento do bebê.

As pessoas que fazem parte dos grupos especiais e que devem receber a dose podem verificar os endereços e horários das unidades de saúde no portal da Prefeitura de BH.

