COVID-19: BH aplica doses da vacina em unidades específicas; confira

A vacinação contra a COVID-19 em Belo Horizonte é oferecida em unidades de saúde específicas. Segundo a prefeitura da capital, os centros de saúde são determinados de acordo com a faixa etária do público-alvo. A intenção da medida é evitar perdas e otimizar o uso das doses. O Executivo Municipal nega falta do imunizante.





Os pontos de vacinação podem ser verificados no portal da PBH.





Quem pode tomar

Atualmente, a dose é aplicada em grupos definidos pelo Ministério da Saúde:





crianças de 6 meses a menores de 5 anos;

crianças de 5 a 11 anos que façam parte dos públicos prioritários/especiais:

imunocomprometidos;

pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI) e seus trabalhadores;

indígenas;

ribeirinhos;

quilombolas;

pessoas com deficiência permanente;

pessoas com comorbidades;

funcionários do sistema de privação de liberdade;

adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas;

trabalhadores dos Correios;

trabalhadores da Saúde;

cuidadores de idosos;

pessoas com mais de 12 anos que façam parte dos públicos prioritários/especiais, gestantes e pessoas com 60 anos ou mais.





A PBH ressalta que o imunizante também foi incorporado ao calendário básico de vacinação de crianças de 6 meses a 4 anos, gestantes e idosos.