Vacinação contra a dengue é interrompida em BH por falta de doses

Belo Horizonte não tem doses de vacina contra a dengue nos centros de saúde. A prefeitura da capital informou que as doses acabaram na manhã desta segunda-feira (5/5) e que não há estoque disponível do imunizante.





A PBH disse que aguarda o envio de novas remessas, por parte do Ministério da Saúde, para reabastecer os pontos de vacinação.

Até o momento, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), já foram aplicadas 144.440 doses do imunizante contra a dengue, sendo 104.181 com a primeira dose e 40.259 com a segunda.

Atualmente, a cobertura vacinal na capital está em 46,8% considerando a primeira dose e 18,1% na segunda dose.