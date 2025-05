PM prende detento que fugiu de hospital em Ribeirão das Neves

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Militar prendeu o detendo Oksdemil de Laia Júnior, de 36 anos, que fugiu do Hospital São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em 28 de abril. O homem estava internado para tratamento de saúde e foi preso na noite desse domingo (04/05) no Bairro Olaria, em Coronel Fabriciano.

Os militares chegaram ao endereço depois de uma denúncia anônima. A partir da informação, foi montada uma operação que cercou a casa onde o suspeito estava escondido. Ele não resistiu à prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde aguardará a transferência para a Penitenciária José Maria Alkmim, em Ribeirão das Neves.

O detento estava internado no Hospital São Judas Tadeu desde 15 de abril, sob escolta de policiais penais da Penitenciária José Maria Alckmin. De acordo com as investigações, a fuga aconteceu por um descuido da escolta.

O detento conseguiu se soltar das algemas, que ficaram no leito do hospital, e fugiu saltando pela janela do segundo andar. Uma operação de busca e captura foi montada a partir do alerta emitido pelos policiais penais.

A Polícia Militar foi acionada para auxiliar nessa operação. O detento é conhecido das autoridades de segurança e tem passagens pelo sistema prisional desde 29 de fevereiro de 2008.