MG: detento foge de viatura enquanto aguardava exame no IML

Pela terceira vez em abril, sendo duas apenas nesta semana, um detento conseguiu fugir em Minas Gerais. Dessa vez, um presidiário, de 27 anos, escapou de policiais nesta terça-feira (29/4), enquanto aguardava um exame no Instituto Médico Legal (IML), no Bairro Gameleira, na Região Nova Oeste de BH.

De acordo com o Ceresp Gameleira, o fugitivo seria Washington Gonçalves, que teve registro de entrada no presídio no último domingo (27/4), mas possui passagens pelo sistema prisional desde 2019. Segundo a penitenciária, o detento aguardava o atendimento no IML dentro de uma viatura da Polícia Penal.

Terceira fuga no mês em Minas Gerais



Essa é a terceira fuga registrada em abril. A primeira foi durante a madrugada do dia 14, quando o detento Lucas Campana da Silva, de 34 anos, fugiu da Penitenciária Deputado Expedito de Faria Tavares, em Patrocínio, no Triângulo Mineiro. Segundo o presídio, ele fingiu estar passando mal para ser transferido para a cela de triagem e conseguir fugir.

A segunda fuga aconteceu no Hospital São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, quando o presidiário Oksdemil de Laia Junior, de 35 anos, estava internado no local, desde 15 de abril. Ele cumpria pena no Presídio José Martinho Drummond, na mesma cidade.

Qualquer informação que possa ajudar nas buscas pelo foragido pode ser informada de forma anônima ao Disque Denúncia Unificado, número 181.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata