Bope é acionado para possível bomba e encontra cola

A equipe do esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionada no bairro Cinco, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, para suspeita de bomba na manhã desta quarta-feira (30/4).

A polícia foi acionada na rua Américo Santiago Piacenza por pedestres que encontraram o objeto encartuchado de cor preta e laranja semelhante a um explosivo em via pública.

O objeto, que não tinha identificação de fabricante ou rastreabilidade, foi recolhido pela equipe antibombas e levado para a base do Bope. Depois de análise, o material foi identificado como um tubo de cola de resina.

O material foi descartado sem necessidade de outros procedimentos.



