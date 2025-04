Mariana: Assessorias de atingidos ameaçam fechar por falta de contratos

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Assessorias técnicas que cuidam dos interesses e reparação dos atingidos e comunidades afetadas pelo rompimento da Barragem do Fundão, em Mariana, podem fechar suas portas por falta de contratos.

A situação dessas instituições de intermediação técnica entre atingidos, poder público e mineradoras é tão grave que o ministério Público Federal (MPF) e a Defensoria Pública da União (DPU) enviaram recomendação para sua recontratação ao Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA).

"Ao MDA que promova a contratação imediata das assessorias técnicas independentes Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social (AEDAS), Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais e Associação dos Pescadores e Extrativistas e Remanescentes de Quilombo do Degredo (ASPERQD) para atuarem, respectivamente, nos territórios de Barra Longa/MG, Mariana/MG e Quilombola de Degredo (ES)", determina a recomendação nº 11/2025, de 14 de abril de 2025.

"A presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto às providências solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas implicar o manejo de todas as medidas administrativas e ações judiciais cabíveis contra os que se mantiverem inertes", alerta a recomendação do MPF e DPU.

Uma das situações mais críticas é a da Cáritas, que atua em Mariana, o epicentro do rompimento da barragem que se rompeu em 5 de novembro de 2025, matando 19 pessoas e deixando cerca de 700 mil atingidos entre Minas Gerais e o Espírito Santo.

De acordo com a Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais - entidade responsável pela execução do projeto

de Assessoria Técnica Independente (ATI), escolhida pelos atingidos de Mariana - alerta que será obrigada a iniciar o processo de desmobilização de sua equipe, por falta de recursos financeiros.

"A informação foi formalizada em ofício encaminhado ao Governo Federal e a Instituições de Justiça que acompanham o caso. Desde o início de 2024, a ATI tem atuado de forma emergencial e com equipe reduzida, mesmo diante do aumento das demandas trazidas pela nova fase da reparação, após a homologação do Acordo de Repactuação", informa a Cáritas.

"O assessoramento técnico independente é direito de populações atingidas por barragens, garantido em Lei Federal. Não se trata de estrutura de apoio, mas de condição para que a reparação dos danos

aconteça de forma justa, diminuindo as assimetrias técnicas frente às empresas", informa a ATI.

"Até o momento não houve sinalização concreta sobre a contratação e liberação de recursos por parte do Governo Federal. Caso não haja resposta imediata, a Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais será forçada a encerrar as atividades no território", declara a assessoria.

As ATIs surgiram em 2017 como uma forma de garantir apoio técnico e jurídico às comunidades atingidas, possibilitando sua participação informada e qualificada nos processos de reparação e compensação. Elas foram previstas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Ministério Público, defensorias públicas e a Samarco, Vale e BHP Billiton, responsáveis pelo desastre.

As assessorias atuam oferecendo suporte nas áreas de engenharia, saúde, meio ambiente e direito, auxiliando os atingidos na compreensão dos impactos, na organização social e na formulação de propostas, contribuindo para que suas demandas sejam efetivamente consideradas nas negociações e decisões de reparação.

A reportagem do Estado de Minas procurou o Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar que é o responsável pela contratação e repasses e aguarda resposta.