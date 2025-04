Caminhão tomba e fecha BR-381 na Grande BH

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

A BR-381, a rodovia Fernão Dias, está fechada no sentido Belo Horizonte, altura de São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana, por causa do tombamento de caminhão no final da manhã desta quarta-feira (30/4).

Segundo a Arteris, concessionária que administra a pista, o acidente aconteceu na altura do km 508.

Acidente aconteceu no quilômetro 508 da BR-381 Redes sociais

Ainda não se sabe a dinâmica do acidente e não há informações de feridos.

O engarrafamento é de seis quilômetros no sentido BH. Não há previsão de liberação. Equipes da concessionária estão no local.