Presidiário serra algemas e foge de hospital na Grande BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A polícia ainda não tem pistas de Oksdemil de Laia Junior, de 35 anos, presidiário que fugiu do Hospital São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde estava internado desde 15 de abril.

Oskidemil cumpria pena no Presídio José Martinho Drummond, também em Ribeirão das Neves. Ele estava sob escolta, que era de responsabilidade de policiais penais da Penitenciária José Maria Alckmin.

As primeiras informações são de que a fuga teria acontecido por um descuido da escolta. Oskidemil conseguiu se soltar das algemas, que ficaram no leito do hospital, e fugiu saltando pela janela do segundo andar.

Uma operação de busca e captura foi montada a partir do alerta emitido pelos policiais penais. A Polícia Militar foi acionada para auxiliar nessa operação. A Secretaria de Segurança foi notificada da fuga.

Oksdemil é conhecido no sistema penal, por passagens pelo sistema prisional desde 29 de fevereiro de 2008.

Nota da Sejusp

“Informamos que todas as providências administrativas relativas à fuga do detento Oksdemil de Laia Junior, de 35 anos, ocorrida na manhã desta segunda-feira (28) foram todas pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). O detento estava internado o Hospital São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves, desde 15/4/2025, para tratamento de saúde e, embora estivesse sob escolta de policiais penais, conseguiu foragir do hospital”.

A Sejusp informa, também, que a Corregedoria do órgão foi acionada e já instaurou um procedimento apuratório no âmbito administrativo.

O órgão também pede ajuda da comunidade. “Qualquer informação que possa ajudar as forças de segurança, que permanecem no encalço do foragido, pode ser repassada pelo Disque Denúncia 181. A ligação é gratuita e 100% sigilosa”.

Segunda fuga

Esta é a segunda fuga ocorrida no mês de abril, segundo registro do Sejusp. Na madrugada de sábado (14/4), o detento Lucas Campana da Silva, de 34 anos, fugiu da Penitenciária Deputado Expedito de Faria Tavares, em Patrocínio.

Segundo informações da direção do presídio, o fugitivo traçou um plano cheio de detalhes para conseguir a fuga. Ele fingiu estar passando mal, com fortes dores por cólica renal.

Considerado bastante perigoso e com uma pena extensa a ser cumprida por envolvimento com organização criminosa, Lucas foi levado e trancado na chamada cela de triagem, que fica ao lado do Salão Família, onde acontecem as visitas familiares de presos.

Ficou decidido que não seria levado a um hospital e que seria tratado no presídio. Na manhã do sábado, às 7h, ocorre a troca de turnos da guarda do presídio.

Foi dada a ordem de que teria de retornar a sua cela em que estava anteriormente. Quando os policiais penais foram até a cela de triagem para a transferência, encontraram o recinto vazio.

Nas imagens das câmeras de segurança, policiais penais viram que Lucas havia serrado a grade da cela de triagem e fugido. Eram 2h. Depois de deixar o local, ele cortou a tela de proteção de um ponto conhecido por “Posto 8 da Muralha”.

A Sejusp, à época, divulgou a seguinte nota: “Informamos que o detento Lucas Campanha da Silva, 34 anos, que fugiu da Penitenciária Deputado Expedito de Faria Tavares, localizada em Patrocínio, na madrugada deste sábado (14/12), ainda não foi recapturado. As circunstâncias da fuga estão sendo apuradas. A unidade registrou a ocorrência e abriu um procedimento administrativo interno. Qualquer informação que possa ajudar nas buscas do foragido pode ser repassada de forma anônima ao Disque Denúncia 181. O sigilo é absoluto e a ligação é gratuita”.