Detento vai tirar o lixo, aproveita descuido e foge de presídio

Um detento do Presídio de Passos, no Sudoeste de Minas Gerais, fugiu no início da noite dessa quinta-feira (3/4) enquanto realizava a tarefa de retirar o lixo da unidade prisional. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp) divulgou uma foto do foragido para auxiliar nas buscas.

De acordo com a Sejusp, o homem foi identificado como Vinícius da Silva Madeira, de 27 anos. Ele tinha autorização para exercer atividades internas no presídio e teria aproveitado um momento de distração para deixar o local. "O detento, que tinha autorização para trabalhos internos, aproveitou-se do momento em que retirava o lixo da unidade e empreendeu fuga. Alcançando a rua, tomou rumo incerto", informou a Sejusp.

A direção do presídio instaurou um procedimento interno para apurar as circunstâncias da fuga e avaliar se houve falha ou omissão por parte de servidores.

Ainda segundo a Sejusp, Vinícius estava preso desde o dia 13 de dezembro de 2024 e possui passagens pelo sistema prisional desde 2017. Informações que possam contribuir para a recaptura do detento podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque Denúncia Unificado (181). A ligação é gratuita e o sigilo das informações é garantido.

Confira a nota oficial da Sejusp

"Informamos que a direção do Presídio de Passos tomou todas as providências administrativas relativas à fuga do detento Vinícius da Silva Madeira, 27 anos, ocorrida no início da noite dessa quinta-feira (3/4). O detento, que tinha autorização para trabalhos internos, aproveitou-se do momento em que retirava o lixo da unidade e empreendeu fuga; alcançando a rua, tomou rumo incerto.



A direção do presídio instaurou um procedimento interno para apurar as circunstâncias e possíveis responsabilidades sobre o ocorrido. Qualquer informação que possa ajudar nas buscas pelo foragido pode ser repassada de forma anônima ao Disque Denúncia Unificado 181. O sigilo é absoluto e a ligação é gratuita.



Vinícius estava na unidade desde 13/12/2024 e possui passagens pelo sistema prisional desde 2017."