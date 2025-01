Um detento de Ipaba, no Vale do Aço, aproveitou a saída dos presos que foram designados para ajudar na limpeza das ruas de Ipatinga para fugir da penitenciária. Júlio Coutinho da Silva, de 25 anos, que cumpria pena na Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho se infiltrou no grupo escalado para o trabalho nas ruas da cidade atingida pelas chuvas.

Logo que aconteceram desabamentos, deslizamentos de encostas e alagamentos em bairros de Ipatinga, o diretor regional, Marcelo Marshal Júnior, anunciou que os presos do presídio de Ipaba iriam trabalhar no processo de recuperação da enchente em Ipatinga. Um total de 70 presos foi escalado para o trabalho.





Os trabalhos dos presos tiveram início na última terça-feira (14/1). Na sexta-feira (17/1), a fuga foi descoberta. Os agentes penais fizeram a contagem dos detentos do Bloco B do presídio e percebeeram a ausência Júlio Coutinho da Silva. Ele estava no mesmo bloco que os presos escalados para o trabalho de limpeza em Ipatinga. O Bloco B é ocupado por presos que têm permissão ao regime semiaberto.





Apesar de já ter em sua ficha uma fuga de presídio e estar envolvido em dois homicídios, durante o período em que estava foragido, Júlio tinha direito ao regime semiaberto, mas não estava escalado para o trabalho em Ipatinga.





E para escapar, segundo foi levantado até agora, Júlio teria se passado por outro preso e conseguiu sair, indo no transporte providenciado pela penitenciária para Ipatinga. Chegando lá, ele fugiu.





Uma investigação foi determinada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG). A investigação é interna e ainda não existe uma conclusão. As polícias Civil e Militar foram informadas sobre a fuga.





Folha corrida

Júlio cumpria pena, por tráfico de drogas, no presídio de Ipaba, até março de 2023, quando conseguiu fugir. Foi preso, em setembro de 2023, em Santa Rita do Itueta. No período em que esteve foragido, no entanto, segundo informações da Polícia Civil, ele teve participação em dois homicídios na região.





Júlio é natural de Ipanema, também no Vale do Aço. Segundo levantamento da Polícia Civil, ele iniciou no crime pelo tráfico de drogas. Os homicídios cometidos durante o período em que esteve foragido, também estariam relacionados com a prática do tráfico de drogas.







Nota da Sejusp





“A fuga, acontecida na última quarta-feira (15), teria ocorrido quando presos do regime semiaberto, com autorização judicial para trabalho externo, se preparavam para deixar a unidade. Júlio, que também é do regime semiaberto, porém não tinha autorização judicial para trabalho externo, misturou-se aos que estavam saindo e conseguiu deixar a penitenciária. As circunstâncias da fuga estão sendo apuradas administrativamente pela direção da unidade prisional e pela Corregedoria da Sejusp. Júlio foi admitido na penitenciária em 12/08/2024 e tem passagens pelo sistema prisional desde 2018. Qualquer informação que possa ajudar nas buscas do foragido pode ser repassada de forma anônima no Disque Denúncia Unificado 181. O sigilo é absoluto e a ligação é gratuita.”

