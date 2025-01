Um detento do regime semiaberto foi atacado a tiros por um grupo de criminosos na noite desta quarta-feira (8/01), em frente à entrada do Presídio Alvorada (do bairro homônimo), em Montes Claros, no Norte de Minas. A informação foi confirmada pelo Centro de Operações Militares (Copom) da 11ª Região da Polícia Militar (RPM) de Montes Claros.

O detento, cuja identificação não foi divulgada, sobreviveu e foi encaminhado ao Hospital do Pronto Socorro Municipal Alpheu Quadros, no Bairro Santo Antônio, próximo ao Presídio Alvorada. Ele teria sido atingido por quatro tiros.

Os autores dos disparos fugiram. De acordo com a Polícia Militar, na noite desta quarta-feira, a ocorrência continuava em andamento, com os suspeitos sendo procurados.

O Presídio Alvorada abriga somente mulheres e presos em regime semiaberto. Conforme testemunhas, o tiroteio provocou pânico na porta da unidade prisional.