Comerciantes relatam ter ouvido três fortes explosões no Centro de BH, na tarde desta quarta-feira (8/1). Segundo relatos, alguns homens estariam fazendo manutenção em um gasoduto, no encontro da Avenida Álvares Cabral com a Rua Espírito Santo. De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), há quatro vítimas, todas feridas. Uma equipe de bombeiros esteve no local e descartou que a rede de gás tenha sido atingida.





A jornalista Daniela Sousa trabalha em um prédio na Álvares Cabral e disse que, pouco depois das 14h, escutou três fortes estrondos. Ela foi até a rua e viu pessoas correndo e gritando.





Uma equipe do Samu esteve no local para prestar atendimento às vítimas.

Segundo Daniela, uma das vítimas foi levada às pressas por um motorista que passava pelo local. O homem teria sido encaminhado para o Hospital João XXIII. Testemunhas disseram que outra vítima também teria sofrido queimaduras e viram muito fogo sair do buraco.





O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para prestar apoio à Polícia Militar (PM) na Álvares Cabral, esquina com a Rua Espírito Santo. Segundo os bombeiros, teria havido uma possível explosão em uma obra de manutenção da rede pluvial da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Os homens teriam acertado a rede elétrica subterrânea. Não há confirmação de que teriam atingido um gasoduto.





Até o momento, quatro vítimas com queimaduras graves estariam recebendo atendimento do Samu. Uma delas precisou ser entubada. Outros dois feridos receberam atendimento, e uma quarta vítima foi socorrida por um motorista de aplicativo, antes da chegada das equipes. Todos foram encaminhados para o Hospital João XXIII. Uma equipe da Cemig também está no local, que está isolado no momento.

Impacto

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) informou que as explosões foram provocadas por um curto-circuito na rede elétrica de alta tensão. Os bombeiros descartaram que algum gasoduto tenha sido atingido. Por sua vez, a Cemig informou que não houve curto-circuito, que é um defeito na rede: na verdade, a perfuração dos operários é que teria atingido o cabeamento elétrico.

Por meio de nota, a Cemig comunicou que "um cabo da rede subterrânea da companhia foi atingido, na tarde desta quarta-feira (8/1), durante a execução de uma obra por colaboradores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. O acidente ocorreu na câmara subterrânea da companhia, localizada entre a rua Espírito Santo e a avenida Álvares Cabral, na Região Central da capital. Equipes da Cemig estão no local avaliando a situação. Apesar do incidente, não há clientes com fornecimento interrompido."

O Sargento Miranda explicou que os funcionários de uma empresa contratada para fazer a manutenção da rede pluvial acabaram acertando um cabeamento de alta tensão da rede subterrânea. Não houve explosão, mas um grande estouro.

O curto-circuito gerou um clarão e provocou as chamas, o que causou queimaduras nos funcionários. A equipe dos bombeiros no local descartou a possibilidade de que a rede de gás tenha sido atingida.