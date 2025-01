O Corpo de Bombeiros (CBMMG) informou que as explosões, no Centro de BH, na tarde desta quarta-feira (8/1), foram provocadas por um curto circuito na rede elétrica de alta tensão. Os bombeiros descartaram que algum gasoduto tenha sido atingido. Quatro pessoas se feriram.





O Sargento Miranda explicou que os funcionários de uma empresa contratada para fazer uma obra de manutenção da rede pluvial acabaram acertando um cabeamento de alta tensão da rede subterrânea, causando um curto circuito. Não teria sido uma explosão, mas um grande estouro.





A energia do curto teria provocado um clarão e gerou as chamas. Por isso, os funcionários acabaram sendo queimados. A equipe dos bombeiros no local descartou que a rede de gás tenha sido atingida.

Entre as quatro vítimas, duas estariam em estado grave, e duas tiveram queimaduras mais leves.