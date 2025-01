A tranquilidade da Rua da Paz foi quebrada nesta quarta-feira, quando um corpo foi encontrado na altura do número 93

O corpo de um homem, de 23 anos, foi encontrado na Rua da Paz, no Bairro Tupã, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com tiros na cabeça, no abdômen, nas costas e nos braços, nesta quarta-feira (8/1).





O crime ocorreu no fim da madrugada, e o corpo foi descoberto por volta das 8h, segundo estimativa dos peritos. Há marcas de tiros e ferimentos de agressão.





O corpo estava em uma poça de sangue, e a massa encefálica, espalhada próxima à cabeça.





Policiais militares procuraram câmeras de vídeo nas imediações do local onde o corpo foi encontrado. Mas não foi encontrada nenhuma, assim como não há testemunhas.





O caso foi registrado na 7ª Delegacia de Polícia de Homicídios de Contagem e até, o fechamento da matéria, não havia pistas de suspeitos.

