A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) aguarda a conclusão, no Instituto Médico Legal (IML), dos exames de corpo de delito dos dois trabalhadores: Paola Celeste Vieira da Silva, de 37 anos, e Elvis Antônio Martins, de 30. Eles caíram no tanque de rejeitos do Frigorífico Hiper Carnes, no Bairro Suzana, em Belo Horizonte, no último dia 26 de dezembro.





Segundo a Polícia Civil, na ocasião, os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passaram pelos exames periciais pertinentes, incluindo a autópsia, e aguardam a conclusão dos respectivos laudos de necropsia.





Enquanto isso, as investigações prosseguem com base nos resultados pendentes, cabendo ao DHPP a condução do caso, que é tratado como morte suspeita.





O que aconteceu





Os dois trabalhadores caíram numa caixa de dejetos. Eles foram socorridos, levados para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII, onde foram internados, mas faleceram. Ela morreu no dia seguinte do acidente, e o homem, no sábado.





Segundo uma testemunha, Paola Paola foi a primeira a cair dentro da caixa de dejetos e teria desmaiado. Elvis teria entrado no local para salvar a colega de trabalho e também não conseguiu sair.





Ainda segundo testemunhas, Elvis chegou a levantar Paola dos rejeitos, por três vezes, mas foi enfraquecendo e também desmaiou.

Os dois foram retirados da caixa de dejetos somente depois que um outro funcionário conseguiu cortar a parede dessa caixa para retirar os dois, que estavam desacordados. Paola tinha três filhos. Elvis era casado e deixou um filho de sete anos.





Segundo caso





Este foi o segundo caso, em duas semanas, envolvendo o Hiper Carnes. No dia 18 de dezembro, 10 bois escaparam de dentro do pátio de descarregar animais do frigorífico.





Os animais fugiram e foram para o Anel Rodoviário, causando tumulto no tráfego de veículos. Oito dos animais foram resgatados. Dois deles foram abatidos por policiais militares. Um desses animais, que estava agitado, chegou a derrubar um motociclista.





O animal, segundo a Polícia Militar, estava bastante agressivo e ameaçava pedestres, por isso, foi abatido.





No dia 19 de dezembro, a PM encontrou um caminhão de transporte de carga viva abandonado, na altura do km 564 do Anel Rodoviário, no Bairro São Francisco, sentido Vitória.





As suspeitas, nesse caso, é que houve uma falha no momento de descarga da carga viva, em que os animais foram desembarcados, mas o portão da empresa ainda estava aberto.





O motorista e o auxiliar, de 34 e 38 anos, foram presos. O caminhão estava com a documentação irregular.





