Funcionários precisaram sair do local tampando o rosto

Um vazamento de amônia assustou funcionários de um frigorífico na Avenida Nova York, no Bairro Capelinha, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (2/1).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a equipe foi acionada às 22h49 por funcionários que sentiram um forte cheiro de amônia no estabelecimento.

Cinco guarnições dos bombeiros foram deslocadas para contenção do vazamento, que levou cerca de três horas.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) também foi acionada e realizou apoio no isolamento, que retirou os funcionários com os rostos cobertos do local.

A amônia é uma substância tóxica, utilizada nos equipamentos de refrigeração, e pode causar a morte se inalada em grandes quantidades.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Nenhuma pessoa teve complicações no incidente.